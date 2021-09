Le clavó un puñal: Pampita eligió un tema para que baile Luciana Salazar y luego la destrozó

Luciana Salazar regresó a la pista luego de un doloroso accidente que sufrió días atrás ensayando para Showmatch. La modelo se golpeó la cabeza contra una pared y tuvieron que asistirla, pero así y todo decidió bailar. Pero ser comprometida no la ayudó, porque Pampita destrozó al equipo por usar una versión del tema diferente a la original y la pareja sacó bajo puntaje.

En este ritmo, los jurados eligen las canciones y los ritmos, y Pampita fue la encargada de elegir qué tema bailaban Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Pero la jurado se sorprendió al escuchar que no era la versión que ella quería que bailen y se los hizo saber, provocando el enojo de la modelo.

“En realidad, no es esta la versión que me gusta. Ni siquiera la conocía. ¿Encontraron otra?”, preguntó Carolina. Y las jefas de coaches le respondieron: “Buscamos versiones porque a veces pasa que los que nos propone el jurado no están buenos para bailar. Esta quedaba bien para hacer esto”.

Luciana Salazar colgada, pese a su lesión. Foto: Eltrece.

Sin embargo, Pampita se plantó y les retrucó: “No, no era el tema que tengo en el oído y a mí me encanta. Este es distinto, totalmente distinto. Yo no elegí este tema”.

El descontento de la conductora de Pampita Online desató un enigmático, ya que ninguno se hacía cargo de la elección de la canción y Luciana Salazar no entendía nada de lo que estaba pasando, pero se llevó una baja nota: “Es el tema que nos dieron, no tenemos nada que ver”.

Luego de la devolución del resto de los jurados, quienes no ayudaron mucho, Luciana y Jorgito quedaron entre los puntajes más bajos de la vuelta con 22 puntos.

Esto provocó el enojo y descontento de Salazar, quien resaltó que ella se presentó, pese al accidente que tuvo. Además, se mostró molesta con el hecho de que no valoraran que no haya aceptado el reemplazo que le ofreció la producción.

La historia que subió Luciana a su cuenta de Instagram.

“Tendría que haber pedido un reemplazo. La verdad que estoy bastante ofendida. Para el duelo, voy a pedir un reemplazo, así me recupero. Porque estoy muy lastimada”, lanzó Salazar.

“Vine a bailar igual porque los dejaba a mis amigos en banda y lo hice con mucho dolor. La verdad que tuvieron que llamar a una ambulancia, no fue chiste lo que me pasó. Me parece que no se valoró eso”, señaló.