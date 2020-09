Laurita Fernández y Lourdes Sánchez se sinceran en “La Previa del Cantando”

Durante el debut de Lourdes Sánchez como conductora de “La Previa del Cantando”, se revivieron los rumores de la pelea que hace años viene acarreando con Laurita Fernández. El lunes, el programa tuvo como invitado a Ángel de Brito, que no tuvo pausa para preguntar el porqué de la ausencia de su co conductora en el Cantando 2020.

Ante la duda, Lourdes aclaró que le encantaría tener en el piso a Laurita y que el verdadero motivo de su ausencia era para que no se cruzara con Martín Baclini, con quien esta parece tener un problema laboral.

Pero en la noche del martes, el reclamo quedó saldado, y fue Laurita la nueva invitada del programa de Sánchez. Ese mismo día, la esposa del Chato Prada había tenido que desmentir en “Hay que ver” algunos dichos mal intencionados de los periodistas de Intrusos.

Así, en “La previa del Cantando” las ex bailarinas pudieron terminar de hablar lo que se venía acarreando desde el mediodía. Lourdes comenzó aclarando que al menos de su parte “la rivalidad no existe” y reconoció su culpa en el pasado, atribuyendo mucho a la inmadurez. “Soy así, me arrepiento de las cosas que dije, y se lo dije en la cara. Para mí, es como algo ‘vintage’”.

Fernández entonces recordó la fuerte apendicitis que tuvo muy grave a su colega que la llevó a ponerse nuevamente en contacto con ella: “Pasó mucho tiempo en el que cada una hizo su camino y trabajábamos en lugares en el que no nos cruzábamos. Después me acuerdo que te pasó ese problema de salud muy grave y que tuve la chance, a lo lejos, de hablarte. Y ahí es donde uno realmente se da cuenta de que todo lo demás no vale la pena, cuando uno se preocupa por otra persona”.

“Te lo súper agradecí en ese momento. Sé que fue genuino. Dimos vuelta la página”, le contestó entonces la conductora. Agregó entonces reconociendo el gran trabajo que les ha llevado llegar hasta ahí: “Y además las dos la luchamos, por más que digan un montón de cosas. Las dos iniciamos un camino que nos costó más o menos, pero estuvimos desde pequeñas acá y la remamos y no estamos en ningún lugar por nada ni por nadie, y la peleamos”