Laurita Fernández se sinceró sobre lo que más extraña de su relación con Nicolás Cabré

Laurita Fernández fue quien salió a dar la noticia en su momento, la separación con Nicolás Cabré era definitiva y luego de tres años se decían adiós. Pero siempre es inevitable en las relaciones formar también un vínculo emocional y a veces muy estrecho con las respectivas familias, y fue ahí donde el temple de la bailarina se quebró.

La bailarina fue consultada por redes sobre las posibilidades de reconciliación, pero la puerta parece más bien cerrada: “No lo sé, con Nico quedó todo súper bien, pero es una etapa que se terminó. El día de mañana uno nunca sabe... Yo lo que busco en mi vida es estar bien y que si estoy con alguien, nos hagamos bien y sea para potenciarte”, explicó.

Fue entonces cuando la siguiente pregunta terminó por revelar que es a Rufina a quien más extraña: “La extraño un montón, pero cuando uno corta el lazo con alguien, está bien hacerlo con toda la familia porque sino se hace más difícil”, comenzó diciendo. “Obvio la extraño más a ella que a él, compartí tres años de su vida. No es que él me dijo que yo no lo haga, pero es mejor así. Si no, siento que le haces un matete en la cabeza a los chicos. Hoy igual son mucho más cancheros de lo que uno piensa y entienden todo mucho mejor, pero me parece que está bueno cortar vínculo en todo sentido para que después cada uno siga con su vida”.

El programa de Laurita Fernández

Pero a pesar del duelo por su relación terminada, Laurita tiene muchos proyectos en puerta. Ya con la remodelación de su casa bien encausada, espera con ansias la apertura de su programa para El Trece.

El club de las divorciadas se trasmitirá por las tardes del canal, pero ya debió ser atrasado de su fecha inicial por problemas en la grilla. De la misma manera, la bailarina adelantó que ya han terminado las grabaciones de Granizo, una ficción para Netflix en donde comparte pantalla con Guillermo Francella y trabaja bajo la dirección de Marcos Carnevale.