Laurita Fernández se quedó sin programa en la grilla de El Trece y su debut como conductora se posterga

El Trece anunció con bombos y platillos la nueva programación del canal del solcito a partir del lunes 17 de mayo con la espectacular llegada de Marcelo Tinelli, el cambio de horarios en otros ciclos y nuevas propuestas como la de Laurita Fernández.

“El Club de las divorciadas”, a cargo de la rubia, apunta a ser un espacio de reflexión y autoayuda para mujeres que han pasado por la experiencia del divorcio.

Ahora se supo que el nuevo ciclo no verá la luz el lunes próximo por algunos cambios que la gerencia del canal avisó a último momento.

Comunicada vía mensaje de Whatsapp con el programa “Intrusos” (América), la ex novia de Nicolás Cabré envió un texto en el cual desligó a Kuarzo -la productora del envío- de la decisión de posponer el estreno del ciclo.

“Es decisión del canal. No sé si por la grilla o qué, nosotros estamos con todo listo para arrancar”, manifestó Laurita en contacto con Evelyn Von Brocke quien leyó el mensaje al aire.

Luego Adrián Pallares sumó más información al decir que tanto Laurita Fernández como el resto del equipo de “El club de las divorciadas”, ya grabaron varias cosas que están listas para salir al aire.

Luego agregó: “El programa, básicamente, no gustó… La frase es ’2021, ¿El club de las divorciadas?’”, comentó Pallares y luego Rodrigo Lussich comentó que la actriz no la pasó bien en los ensayos: “Venía de una tarde muy gastada ayer. Fue un ensayo muy cansador porque la cortaban todo el tiempo, y la producción ya sabía que quieren correcciones. Ella no hace mal el trabajo en la conducción, pero la cortan con ‘esto va’ y ‘esto no va’, lo que le quita espontaneidad”, declaró el periodista.

“No va a salir hasta, por lo menos, mediados de junio”, comentó Pallares de acuerdo a los cambios que el canal quiere que la producción realice y por tampoco están en el país otras figuras que sumarán al show: “Alessandra Rampolla no está en la Argentina, y no va a estar para el 17 de mayo”, cerró.