Laurita Fernández rechazó la invitación a tomar mates de Agustin Sierra

La pista del Cantando 2020 se convirtió en terreno Tinder cuando Agustín Sierra dio el salto e invitó a salir a Laurita Fernandez. “Te busqué en mi auto rojo a las seis”, solo le faltaba decir, tal como canta el tema que le tocó interpretar con su partenaire Inbal Comedí, “Auto rojo” de Vilma Palma e Vampiros.

Ante el interrogante de Ángel de Brito por los rumores de enamoramiento, al influencer no le quedó otra que explicar la situación. “Pusieron ‘Agus Sierra, enamorado de Laurita Fernández’. Me pareció un montón. Lo que dije es que me parece una mujer hermosa y que ahora entendemos que está en una relación o está intentando reconstruirla, así que no es el momento. Pero uno nunca pierde las esperanzas. Siempre hay que ser positivo, en el banco de espera, para ser respetuoso”.

Aunque al principio Laurita quiso zafar con el tema, tirando la pelota a que no se trataba de ella ya que “la cerveza no le gusta”. Pero entre risas nerviosas y un divertido ida y vuelta, la conductora le cuestionó: “¿Cómo sos como seductor, a la hora de encarar a una chica?”. Sonriendo, Sierra le contestó con la propuesta: “No me preguntes mucho sobre eso, Laurita… Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a mi perra, Marta. Escuché que (a Laurita) no le gusta la cerveza, así que podemos tomar mate el día de mañana…”

Sorprendida aunque sin perder la calma, y con esa simpatía que se le reconoce como conductora, Fernandez respondió: “Ya tengo quien me cebe mates… Me gusta el mate dulce con mucho edulcorante. Sí, un asco”. Sin explayarse mucho, dejó entre líneas que está reconstruyendo su relación con su ex, Nicolás Cabré. Aunque no lo han dicho públicamente, ya se han visto varias imágenes de ellos dos caminando cerca de la casa del actor.

Ya terminado la interpretación de la pareja, Moria Casan quiso conocer sobre cómo encara el amor Sierra. “Me gusta que ustedes son gente, porque personas hay muchas, pero gente hay poca. Vos (a Sierra) tenés una gran educación y un carisma inusitado. Siempre digo ‘qué bueno que viene este bombón’. Sos un bombón que calienta a la gente. Hombres y mujeres gustan de él. Te quería preguntar qué es lo que más te seduce en una mujer”.

“Su forma de ser, la espontaneidad, la verdad en una relación, no engatusar al otro solo para tener relaciones. Muchas veces me ha pasado que uno piensa que está en algo y después…”, dijo el actor. Y después agregó: “Creo que el amor más sano es el amor libre, en el que la otra persona te elige a vos y no es propiedad de uno. Y si pasa que tiene relaciones con otra persona y vuelve al nido, por decirlo metafóricamente… Todavía no lo pude llevar a la práctica bien, pero entiendo que es la mejor forma del amor”, terminando de conquistar a la jurado.