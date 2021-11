Laurita Fernández posó al límite con un conjunto de lencería de encaje negro

Laurita Fernández es súper activa en redes sociales, donde poco publica sobre su vida privada y su romance con Nicolás Cabré, sino más bien sobre su trabajo como modelo, actriz y conductora.

En su último posteo de Instagram, Laurita mostró la producción de fotos que hizo para la nueva campaña de una conocida marca de ropa interior. Allí, lució un conjunto divino de encaje en color negro que despertó miles de suspiros entre sus seguidores.

Pese a que no cuenta mucho sobre su vida privada, en un reciente reportaje con Implacables la artista se animó a hablar de su reconciliación con Cabré: “Estamos muy bien. Re bien. La idea es hacerte bien, siempre. Si uno está bien, está, y si no, no, es así”.

Laurita Fernández generó miles de reacciones con su nueva producción de fotos.

“Aparte… ¿explicar a quién, o por qué o qué? (El amor) es vivirlo, y después una se da cuenta dónde te sentís bien, en dónde no. Y está buenísimo que una pueda tomar las elecciones que le hacen bien”, concluyó Laurita sobre su relación.

