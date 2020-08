Laurita Fernández extraña a Fede Bal: “Espero verte pronto”

Hace pocas semanas que comenzó el ciclo Cantando 2020 en el cual Laurita Fernández debutó como conductora junto a su compañero Mariano Iúdica.

La actriz y bailarina tiene un gran manejo de la cámara y los tiempos televisivos, por lo que la nueva tarea no ha representado más que un desafío superado. Así fue que se lo hizo saber su ex, Federico Bal.

Según publica revista Pronto, el hijo de Carmen Barbieri fue consultado por esta nueva faceta de la prolífica artista. El actor que hace poco tiempo conmovió a sus seguidores por haber superado el cáncer, no dudó en “tirarle buena onda” a su ex.

Sin rencores por haber terminado la relación, ambos siguieron adelante e incluso ellos mismos declararon que los unía una relación de amistad. En honor a esa buena voluntad de las partes, fue que Fede Bal celebró que ella se animara a conducir el ciclo y la elogió en su desempeño.

“Tremendo la vi. Ella es lo más. Tiene un talento tremendo y un futuro impecable. Para mí hace todo bien ella, sabe que tiene mi cariño en el corazón. Por los buenos momentos que hemos vivido es una reina”.

"Lo hace muy bien. Está encontrando su lugar en la conducción hace tiempo y me encanta lo que hace", se alegró el actor por Laurita.

Como sus ponderaciones positivas trascendieron en los medios, la ahora ex de Nicolás Cabré agradeció a Fede Bal por tomarse el tiempo para enviarle su cariño. Inclusive no dudó en invitarlo formalmente al Cantando 2020 y confirmó que lo extraña, ya que hace tiempo que no ha podido verlo por la cuarentena, más aún con toda la situación de salud que ha vivido el actor.

"Gracias Fede Bal, ¡Espero verte pronto en el Cantando! Beso y lo mejor siempre", escribió la bailarina en su cuenta de Twitter.

Si bien en las últimas horas trascendieron fotos donde se los ve a Laurita y a Cabré juntos en una casa quinta, tal vez las palabras de Bal encendieron los recuerdos. Al fin y al cabo el dicho dice que donde hubo fuego…