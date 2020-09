Laurita Fernández contó que Nicolás Cabré prefiere no verla en “Cantando por un Sueño”

Luego de la reconciliación Laurita Fernández y Nicolás Cabré viven su amor renovado en cuarentena y disfrutan de los fines de semana en la casa que el actor tiene en un country de Pilar.

Durante la semana, la rubia le dedica su tiempo al programa del Trece y Cabré no se involucra en el rol de conductora de su novia.

Laurita lo confirmó a la movilera de “LAM” (El Trece) Maite Peñoñori: “Él mira el Cantando cada tanto. No es muy de verlo porque me dice ‘yo me pongo muy nervioso por vos’. No está tan firme porque se pone nervioso”, comenzó diciendo.

Por otro lado la bailarina reconoció la popularidad que tiene el ciclo y el constante reconocimiento de la gente en la calle: “Me piden autógrafos, fotos y me dice ‘te veo todas las noches con Ángel’. Eso es muy lindo y se nota que muchos están disfrutando el programa y la pasan bien”.

Sobre las posibilidades de convivencia con su novio, Fernández comentó: “Está todo más que bien, yo estoy muy bien. Para eso falta mucho. Hay muchas cosas que hay que ver antes y pensar. Por ahora estoy muy bien”, finalizó.