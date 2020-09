Laura Fidalgo contó que debió vender su auto para poder vivir

La llegada de la pandemia por el coronavirus detuvo todas las actividades artísticas y culturales y entre ellas las escuelas de danza debieron bajar sus persianas frente a los casos crecientes de contagios.

En esta situación quedó la bailarina Laura Fidalgo que no pudo dar más clases en sus ocho escuelas y la situación se complicó día a día.

En comunicación virtual con Jorge Rial en “Intrusos” (América) la bailarina se refirió al momento económico que atraviesa y a la paralización de su actividad principal.

Angustiada por la situación Fidalgo, quien aclaró que no pertenece a ningún partido político, solicitó un protocolo que les permita volver a trabajar: “Que me lo den y yo lo cumplo a rajatabla”, dijo la ex jurado del Bailando.

Según la artista el protocolo que permitiría que sus escuelas abran sus puertas contemplaría menos alumnos en las aulas, distancias sociales y cuestiones de vestuario.

“Que me den el lugar para trabajar porque yo vivo de lo que trabajo, como todos mis colegas. Vendí mi auto, vivo de mis ahorros”, dijo Laura y luego agregó: “Gracias a Dios puedo trabajar de lo que amo, soy una apasionada y lo volvería a elegir en otra vida, pero un mimo... El Estado tiene la obligación de darnos todo lo que nosotros siempre contribuimos con todos los trabajos que hacemos”.

Con respecto a la actividad paralizada de todos los profesionales de la danza y el teatro musical, el próximo 5 de octubre a las 20.30 el Colectivo Educación Artística en Danza y Teatro Musical realizará un encuentro vía zoom para darse a conocer, hablar de sus objetivos, reflexiones y visibilizar los problemas vigentes que tienen los bailarines, maestros, coreógrafos y directores de estudios en relación a la educación artística en danza y teatro musical en Argentina y en pandemia. Según el comunicado oficial, esta invitación “involucra profesionales, maestros, artistas y/o directivos que sientan la necesidad de saber de primera mano lo que se está organizando, el estado y proceso de las peticiones a realizar y los temas amparados”.