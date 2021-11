Las tendencias de cortes de cabello para el 2022

Cuando se trata de querer elegir un nuevo corte de cabello aparecen las dudas estilísticas, especialmente cuando no se quiere dar un paso en falso del cual arrepentirse luego. Por eso aquí presentamos una guía de looks espectaculares para el 2022.

Las pasarelas y los expertos en materia de hairstyle determinaron los cortes que imperarán en los salones de belleza, y han depositado toda la confianza en aquellos looks cortos que anuncian convidar personalidad y carácter al rostro, un susurro más que indica que, el cabello ultralacio ya no predominará en el 2022. Los aires de los noventa y rasgos de los 2000 no se quedan atrás, otra prueba que la era Y2K gobernará sobre las demás tendencias.

¿Cuáles son los cortes de cabello que estarán en tendencia en 2022?

Corte bob

Corte bob

Quien ha encabezado el mapa capilar es el corte de pelo bob, ese estilo francés que arrebata toda la popularidad. Este se caracteriza por situarse encima de los hombros y bajo las orejas, exactamente hacia la mandíbula. Cabe resaltar que, este diseño es encanto puro, ya que favorece a todo tipo de rostro, además configurará una creatividad imperiosa que rejuvenece al instante.

Para darle mayor dinamismo se podrá optar por unas ondas suaves, como lo propuso Isabel Marant en su desfile primavera-verano 2022, o lacio puro con raya en el medio, como fue visto en Chanel a cargo del gurú del cabello Damien Boissinot.

Flequillo

Estilo

La naturalidad se apropia del flequillo, y con inspiración en los años sesenta promete conquistar el nuevo panorama. Etro, Miu Miu y Gucci fueron algunas de las casas de moda que prometieron exponerlo como el eje de un beuty look renovador. Pero no solo los directores creativos indicaron su encanto por este, las supermodelos Kaia Gerber y Gigi Hadid se infundieron en esta técnica que suaviza los rasgos y enmarca el rostro.

Mini bob

El minimalismo se ha apoderado del corte bob, y ahora navega en una longitud mini. ¿Pero qué tiene de diferente este nuevo corte? Aquí la respuesta, ‘el nuevo bob trabajado por encima de la clavícula. Con unas capas muy sutiles que evitan que la melena se afine, y que al mismo tiempo, aportan equilibrio y movimiento’, declara la casa experta en belleza, Maison Eduardo Sánchez. Una moda dispuesta a potenciar cualquier resultado.

Corto, muy corto con flequillo

Una línea de cortes masculinos sigue proclamando su inigualable podio, y con finalizaciones completamente mínimas aterrizamos a ese estilo extra corto que cuenta con un fino flequillo, tocando casi las cejas, e integra volumen en la parte superior. En la zona inferior y en los costados se precisa una culminación desgastada. Por cierto, sus ventajas van más allá de un cabello con movimiento, también tiende a restar algunos años.

Pixie

Corte pixie

El rostro es la estrella de esta y la próxima temporada, y nada mejor que lucirse en un concluido pixie, ese diseño que ha estado rondando los salones de belleza durante este 2021, prometiendo realzar su estabilidad durante un tiempo prologando. Miu Miu y Givenchy desataron la versatilidad que este reafirma, además notifica a una mujer segura de sí misma y sin miedo a los cambios.

Las posibilidades de enseñarlo son infinitas, se podrá apelar por un despuntado pulido para profundizar las facciones, particularmente cuando el rostro es tipo corazón, o para aquellos ovalados el volumen extra en la parte superior será justo. A pesar de que es un estilo que queda bien con diversos tipos de rostros se debe insistir en la textura y el color que, ‘tendrá una importancia renovada, pues la gente lo usa para expresar su individualidad’, comunicado por la agencia WGSN, para así favorecer completamente la fisionomía, como es el caso de una cara cuadrada que, podrá elegir un pixie más largo atrás y con un fino mechón delantero.

A capas

Corte de pelo a capas

El cabello corto lidera la fila capilar, pero no solo este conquistará looks renovados, una melena midi o larga a capas también hipnotizará movimiento. Chris Appleton, estilista de Jennifer Lopez se decanta por este acabado en diversas ocasiones, pronunciando su éxito irrefutable en las apariciones de la artista. Este es, un corte nominado como atemporal que destaca feminidad y un toque sensual al ser enseñado con waves despreocupadas.

Las pasarelas, por su lado, pronunciaron el regreso triunfante de ese cabello natural a capas y con volumen XL que reinaba en los años setenta, confirmando esa búsqueda de lo propio, las raíces y lo esencial que cobija a los consumidores.

Bob con flequillo

Bob con flequillo

Se predijo que el bob dominaría con vehemencia, ahora un flequillo fresco llegó para darle un giro contemporáneo, reformando ese clásico corte a la barbilla. Saint Laurent y Givenchy fueron algunas de las firmas de la alta costura que no dejaron pasar este refinado y modificado acabado que combina dos de los cortes más galardonados. Ideal para darle vivacidad al perfil, particularmente cuando este descansa en un rostro cuadrado.

Lacio

Altuzarra, Givenchy y Rodarte, comunicaron que el siguiente estivo también yacerá en melenas lacias, con longitudes a la cadera o midi. Lo cierto es que estas convocarán un lacio idóneo, perfecto para exhibirlo en celebraciones de gala y la cotidianidad. Para velar que este enuncie el brillo adecuado se recomienda portarlo con unas puntas finas y bien cuidadas, y si se inclina por una raya en el medio se conseguirá un aspecto jovial y generoso.

Buzz cut

Corte de pelo rapado / Foto de Pinterest.

Buzz cut o pelo rapado, un corte irreverente que difunde la fuerza con la que se desea hechizar los meses venideros. ‘El pelo rapado todo al mismo nivel realza la forma del cráneo y las facciones’. Revela la empresa cosmética L’Oréal Paris en su blog de belleza. Este culminado transgresor podrá retocarse al minuto con tintes atrayentes, como aquellos platinados, rosas o lila. Como detalles finales, acompañarlo de un maquillaje llamativo será victorioso.

Shag

Corte ‘Shag’ o Shaggy.

‘Shag’ o Shaggy, es aquel corte ‘descuidado’ que trae en sus manos toda la vibra de la década de los setenta. Para acapararlo solo se deberá apelar por capas cortas y finas que aporten dimensión. Mantenerlo es sencillo, ya que su multitud de capas se lucen de forma heterogénea. Hablemos ahora del flequillo que proclama un espíritu rebelde, no cabe el menor reparo que este look es uno de los más favorecedores.

Long shag

Corte shaggy largo

Al igual que el bob, el corte shaggy se halla en múltiples finalizaciones que se adaptan a todos los gustos estilísticos, y para destellar de la primavera al verano difunde que, se envolverá en un largo maxi, pero jugando igual con las numerosas y osadas capas, como ha sido visto en Coperni, en su colección primavera-verano 2022.