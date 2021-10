Las supuestas palabras de Mauro Icardi a la China Suárez: “Me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja”

En su descargo público sobre el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez aseguró: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras, que estaban separados o separándose y que no había conflictos”. Y ahora, Ángel de Brito dio nueva información que podría confirmar esta versión.

Al aire de “Los Ángeles de la Mañana”, el periodista detalló cómo habría sido parte de la conversación que el jugador del PSG habría mantenido con la actriz después de decirle “sos la mujer de mis sueños”. “Él solo, sin que nadie le pregunte, le empezó a contar que estaba en crisis con Wanda”, relató el jurado de “La Academia”.

“Icardi le dijo a la China ‘me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo, no la quiero más como pareja’”, reveló de Brito. “Le contaba qué tipo de discusiones tenía con Wanda. ‘La dejé de querer, la veo como hermana o como madre’”, añadió.

El viernes, en el mismo programa, Maite Peñoñori había contado algo similar: “Mauro decía desde hacía un tiempo que él quería separarse y ella no. Ya estaban mal. Wanda a su entorno le decía que nada que ver, que estaban bien. Él contaba a sus amigos con quiénes estaba hablando porque se asumía que se había separado. No mencionó a la China pero sí a otras famosas. El decía ‘ya estamos separados, estoy tratando que me firme el divorcio’”.