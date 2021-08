Las razones por las que Rodrigo Lussich lloró en Intrusos con la visita de Franco Bagnato

Si bien el estilo de la edición nocturna de “Intrusos” (América) es de baile y fiesta, este martes 10 de agosto se vivió un momento especial cuando Rodrigo Lussich se quebró al aire al recordar un emotivo episodio de su vida.

El invitado de la edición fue el periodista Franco Bagnato, recordado por su programa de los ´90 “Gente que busca gente” en donde el reencuentro de personas, en muchos casos de años sin verse, era la moneda corriente del ciclo que encantaba a la audiencia en una época sin redes sociales.

Invitado a “La entrevista Intrusa”, Bagnato tomó la palabra y comenzó a hablar de Lussich con quien tiene un entrañable vínculo: “Rodrigo está pasando un momento muy lindo de su carrera, esto se lo quiero decir a la gente. Pero, yo que tengo la suerte de conocerlo desde hace más de diez años cuando fui a Mar del Plata a hacer radio Brisas, descubrí a una persona extraordinaria. Si ustedes supieran lo buena persona que es Rodrigo, lo querrían más todavía”, comenzó diciendo el locutor invitado.

“Yo lo quiero como un hijo… como un hermano menor. Y lo miro a la distancia y no hablo mucho con él pero siempre estoy pendiente de cómo está, si ahorra plata, si se compra su casa. Por eso, cuando me dijeron de venir, no lo dudé. Esta es una noche de mucha felicidad por estar con ustedes y por vos, Rodrigo”, dijo sorprendiendo al conductor uruguayo.

Visiblemente emocionado por las palabras de su amigo, Rodrigo dijo: “Yo he buscado mi destino muchas veces y lo seguiré buscando, seguramente. Y un día fui a Mar del Plata muy perdido personal y profesionalmente a fines del año 2008. Yo quería irme de Buenos Aires por un montón de motivos que no vienen al caso, y necesitaba laburar, no me podía ir sin trabajo”, dijo el periodista.

“Y lo fui a ver a Franco a radio Brisas para pedirle trabajo. Y para mí fue mucho más que un trabajo, más allá de la amistad que generamos y de que él sea una especie de hermano mayor que me aconsejó toda la vida, me dejó ser su familia, y fue fundacional para un montón de cosas que hoy ven de mi laburo. Si les gusta, ojalá, se deben a mi camino en radio Brisas y a la oportunidad que Franco me dio. Yo estoy muy emocionado de que estés acá, gracias por venir”, cerró Rodrigo entre lágrimas.