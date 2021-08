Las picantes declaraciones de Violeta Lo Re contra Ricardo Fort: “Ricardo era bipolar”

Luego de que se anunciara el proyecto para realizar una serie documental de Ricardo Fort, la polémica que giraba en torno al mediático en vida reapareció en la piel de sus hijos, quienes se mostraron “decepcionados” con Virginia Gallardo por no participar en la producción del show.

Pero la panelista de Intrusos no fue la única “expareja” del extrovertido chocolatero que hablo sobre la realización de esta serie, ya que hace unos días Violeta Lo Re fue entrevistada por el programa “Nosotros a la Mañana” en donde dio detalles de sus inicios al lado de Ricardo Fort, revelando el vínculo que la unía al difunto millonario y explicó por qué no estará en la producción que mantiene en vilo a toda la farándula.

Esta vez, Violeta estuvo en el piso de “El Show de los Escandalones”, programa conducido por Rodrigo Lussich y habló de sus comienzos con el millonario: “Nosotros cuando nos conocimos éramos dos extraños que íbamos con un objetivo en común que era ser famosos”, comenzó la empresaria, quien expresó el sentimiento que los embargaba en ese entonces: “Teníamos un gran cariño y lo quería muchísimo”.

“La primera cláusula era la de no tener pareja. Le dije que si vamos a ser una pareja de un reality no lo podían ver con nadie”, argumentó respecto al único acuerdo que habría hecho con Ricardo. Además aclaró que si bien recibió obsequios, no obtuvo ningún tipo de remuneración: “Nunca me pagó, llegué demasiado temprano”.

Además, reveló como fue el fin de su “noviazgo”: “Él se cruza con Virginia y me dijo por mensaje de texto ‘no estoy más con vos, estoy con Virginia’”. “Yo sentí que Ricardo se estaba convirtiendo en una persona que no era, yo no quería ser parte de ese mundo”, recordó respecto al deterioro en la relación.

Finalmente, Lo Re fue contundente con su particular observación acerca de la personalidad de Fort: “Cuando te ponen una luz encima, lo único que estas mostrando es lo que realmente sos... yo no soy ni psiquiatra ni nada, pero creo que Ricardo tenía una especie de bipolaridad, pero bipolaridad de verdad, estoy hablando de una enfermedad. Tenía actitudes como estas personas y lo digo porque conozco casos cercanos”.

Antes de despedirse, aseguró que no será parte de la serie documental sobre la vida del millonario: “A mí me llamaron para prestar testimonio, pero si es un trabajo yo quiero cobrar”, declaró Violeta, quien se suma a la lista de las personas del entorno de Ricardo que no darán entrevistas en esta producción.