Las hipótesis sobre la misteriosa desaparición de Loly Antoniale

Desde diciembre del año pasado, Mariana Antoniale , más conocida como La Niña Loly, no volvió a subir nada nuevo en su cuenta de Instagram y sus fanáticos comenzaron a preocuparse con el paso del tiempo.

Muchos creen que hay una poderosa razón por la que la cordobesa no quiere mostrarse en las redes y apuntan a un embarazo de la ex novia de Jorge Rial.

Con un bajísimo perfil luego de la extrema exposición que vivió con el ex conductor de “Intrusos” (América), la joven dejó el país y se instaló en Miami con mucho trabajo en el modelaje.

También luego se supo, gracias a la información de Ángel De Brito que la vedete estaba conviviendo con un reconocido productor musical de quien estaba locamente enamorada.

También fue Cinthia Fernández quien se comprometió a investigar el extraño silencio de la modelo en este 2021.

Por otro lado las seguidoras de Mariana manifestaron en varios comentarios que la “La Niña Loly está feliz en Miami, viviendo la vida, mientras otras hablan de ella”.

El más atrevido y quien dio una teoría sobre la desaparición de Antoniale, fue el conductor de “LAM” (El Trece) quien, tiempo atrás y en otra de las ausencias virtuales de la joven, dijo: “Está de novia con un mega millonario. ¡Por fin pegó uno bueno Loly! Está viviendo como una reina”.

Por estos días en un “Ángel responde” en su cuenta de Instagram el periodista volvió a hablar del tema a pedido de sus fanáticos: “¿Qué pasa con la Niña Loly que está desaparecida?”. Y Ángel sólo respondió: “¿Pacto?”, dando a entender un trato de confidencialidad entre ellos.

Luego de la separación con Jorge Rial la modelo visitó “LAM” y se refirió a su complicada relación con el periodista y dijo: “Me reconoció que me fue infiel con Kämpfer y creo que lo hizo público. Y vi un mensaje. Le puedo decir a Jorge: con todo el amor que te tuve, ¡cuidá el celular! ¡Borrá los mensajes! Me extraña, Intruso”.