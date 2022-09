Las fotos de Emilia Mernes con un sofisticado vestido transparente con plumas enloquecieron a todos

Emilia Mernes es una de las cantantes del momento y sus redes son un reflejo de ello. La joven artista tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y con ellos compartió las fotos en las que luce un sensual vestido, que enloqueció a todos en cuestión de minutos.

Cada publicación de Emilia es un éxito como sus temas y videoclips y la última no fue la excepción. A punto de iniciar su gira por el interior del país, la novia del Duki enamoró a sus fans con una producción de fotos, que fueron parte de su último lanzamiento “La Chain”.

El pasado 16 de agosto, Mernes lanzó el videoclip que ya tiene más de 3.985.445 visualizaciones en YouTube. Allí, la artista luce diferentes looks con los que deslumbró a su público.

“Baby why you talk about me”, escribió Emilia al pie de sus fotos que al traducirlo al español significa “bebé por qué hablas de mí?”.

La joven artista posó con un vestido rosa claro, transparente, con detalles de plumas negras, el que dejó ver de más. Las fotos se las tomó recostada cobre un enorme mueble antiguo, ambientado de época con velas encendidas a sus espaldas.

La publicación superó los 135 mil en solo una hora y le llovieron los comentarios de todo tipo, hasta propuestas indecentes.

“Fuegaaaaa”, “Ella sabes que es la reina”, “Naaaa perooo que hermosaa”, “Eres perfecta”, “Me encanta la chain”, “Te envidio candelabro”, “Preciosaaa”, “Lo que quieras Emilia”, “Quien pudiera ser el Duki”, “Ah bueno listo como puede ser esto sos realll”, “Una diosa mujer poderosa diva”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Emilia Mernes deslumbró con fotos picantes

Semanas atrás, la artista estrenó “La Chain”, su último tema y videoclip en el que juega con un jugado atuendo que incluye corset, portaligas y medias de red. Pero no solo eso, la cantante apostó a un nuevo look al usar una peluca negra, lacia y de corte carré, con la que lució aún más sexy.

La novia del Duki posó recostada sobre una mesa de casino de terciopelo rojo, rodeada de cartas, fichas y joyas, lo que adelanta la temática de su video que estará disponible desde las 19 del martes en todas las plataformas.

Emilia es fanática de usar corset y portaligas, accesorios de moda que ya utilizó en otras ocasiones. Sin embargo, ésta vez se la vio mucho más sensual con el corset celeste y negro, con detalles de encaje floral semitransparente y muy escotado. Además, usó medias de red en color nude y portaligas. Al look, sumó unos guantes negros largos, que le llegaban hasta los codos.

La publicación de la joven superó los 560 mil “me gustas” y al pie ninguno de sus fans se contuvo de comentar sus sensuales fotos y se mostraron ansiosos de escuchar su nueva música.

“Diosa”, “Toy a nada de comprarme la chain?”, “Ahre mira que vas a tener esa cara”, “Emilia con flequillo otro nivel, dioooos”, “Bombonnn”, “Súper hot”, “Emilia mami”, “Me muero”, “Se viene TEMAZO”, “quiero escuchar ese temon ya”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie de sus fotos.

