Las declaraciones de la ahora ex novia de Fede Bal sobre el rompimiento

Sofía Aldrey salió a aclarar varias de las razones por las que su relación con Federico Bal no funcionó. Cansada ya de que el actor siguiera mintiendo sobre un noviazgo de película , la joven reveló a una cuenta de Instagram llamada Chusmeteando lo que más le molestó de la actitud de su ahora ex pareja. Habían estado juntos por más de un año y ella lo acompañó durante todo el proceso del cáncer que sufrió, pero ahora hasta se habla de un posible engaño por parte del host de MasterChef Celebrity.

“Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos, cuando no es así”, es una de las frases más sonadas en unas Stories de dicha página donde se aclara que están “separadísimos”.

El sitio le dio espacio a la joven para hablar sobre su separación.

La declaración de Sofía.

Los primeros rumores de un distanciamiento entre ellos llegó antes de las fiestas de fin de año, cuando salió a la luz el famoso audio de Bal al Polaco sobre una fiesta clandestina “llena de mujeres”. Recordando las palabras del actor en el famoso audio que también hizo mella en la relación del cantante con Barby Silenzi:

“Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”

Pero casi inmediatamente ambos salieron a decir que entre ellos estaba todo bien. Pero ahora, las versiones de ambos se chocaron, cuando la joven no resistió más los dichos de Fede.

Fede Bal también habló de su noviazgo

Frente a todo lo que iba aconteciendo, el hijo de Carmen Barbieri creyó oportuno pronunciarse ante más posibles rumores. En diálogo con Teleshow, el actor confirmó su rompimiento y dijo estar “muy triste, muy angustiado”.

“Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión”, explicó escuetamente sobre su actual situación sentimental.