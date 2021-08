Las críticas a Pampita por su baile del caño a poco de ser mamá abrió el debate sobre cómo es el proceso natural de la maternidad

El baile del caño de Pampita, este lunes en la pantalla del Trece, fue la gota que colmó el vaso en una discusión de recuperación física, licencias por maternidad y exposición mediática que tuvo la jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) desde que dio a luz a Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Ahora y especialmente en Twitter, quien tomó el guante y se refirió a la modelo fue la escritora, María Flor Freijo – autora del libro “MalEducadas” quien no dudó en decir: “Ahora bien, el modelo que los medios están vendiendo de Pampita es una excepción, un recorte, y la mirada que la masculinidad propone sobre cómo tiene que ser el rol de madre. Ella misma dice ´soy una excepción´, el tema es que en los programas de la tarde o en los diarios, lo siguen vendiendo como modelo de éxito, y lo peor, la noticia es mostrar la celeridad del tiempo de recuperación ¡Wow sigue diosa, mirá!”, comenzó diciendo la influencer.

Luego agregó: “Mostrarse como si el parto no hubiera ocurrido, forma parte de este nuevo modelo que pasa por un empoderamiento mentiroso, en donde la supuesta libertad de la mujer, o plenitud, pasa por negar nuestros procesos fisiológicos, y sobre todo mostrarnos espléndidas como señal de desenfreno y emancipación. También tiene que ver con el silenciamiento “que parezca que no ocurrió, que siga pareciendo un cuerpo a disposición del erotismo, que siga siendo el cuerpo que vende, que siga siendo una diosa”, fueron algunos de los conceptos vertidos por Freijo en las redes sociales y que estuvieron acompañados por varios más de otras mujeres que no aprobaron a la modelo.

La respuesta de Pampita

Por su parte, Pampita usó el aire de Net TV y en su programa realizó un descargo en donde buscó empatía y sororidad con las mujeres, en un intento frágil por justificar el baile del caño que tanto molestó a otras mujeres y puérperas: “El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total, pero no importa. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial… A mí me divierte jugar, me gusta ser la villana en algún ritmo...”, comenzó diciendo la mujer.

Luego agregó: “Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera”.

Atenta a las críticas en las redes la conductora sumó: “Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y hayan más leyes que nos apoyen a todas las mamás”.

“No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen ‘uy, con lo que nos costó que nos den tres meses’. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”.

Para finalizar la mediática comentó: “Me parece que está bueno que nos abracemos y nos queramos todas entre mujeres, que nos apoyemos. Así como yo las apoyo a todas y me parece perfecto que cada una lo transite como le parezca. Beso y abrazo a todas las mamás. Las entiendo. Yo también tengo días bajón, pero no los muestro acá. No todo lo que se ve en la tele es las 24 horas del día. No vamos a idealizar ninguna maternidad”.