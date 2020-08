Lanata chicaneó a Marley: “Cuando me ganaba en rating hablaba de mí y ahora que pierde no dice nada”

Este martes, el programa “Mujeres”, emitido por El Trece, tuvo la visita estelar de Jorge Lanata (59) quién dejó muchas declaraciones picantes de tenor político, pero también reavivó polémicas mediáticas.

Una de las panelistas, con una pregunta certera, abrió el juego para que el conductor de PPT Box (domingos a las 22 por eltrece) le tirara un palito a Marley, con quien compite los fines de semana.

Con el sobre en la mano, Jimena Grandinetti idagó: “¿A quién elegís para ganarle un juicio? ¿A Viviana Canosa, Luis Ventura o a Marley?”. Tras escuchar las opciones, Jorge aclaró: “No, no tengo problemas con ninguno. Me da igual”.

En ese momento, Soledad Silveyra exclamó asombrada: “¿A Marley? ¿Marley te hizo un juicio?”. Por eso, Lanata precisó: “Marley no me hizo un juicio”. Acto seguido, Jorge chicaneó al padre de Mirko, a quien en el pasado lo criticó en sus monólogos por exponer a su hijo en las redes sociales y en la televisión: “Marley en un momento hablaba de mí cuando me ganaba en el rating, y ahora que pierde no dice nada”.

Un auténtico Jorge Lanata sin filtros, feliz por el gran resultado de 12.5 puntos de rating del promedio del último domingo contra los 8,7 de Por el mundo en casa, de Marley.