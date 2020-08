Lali no pudo conocer a su sobrino por estar en España y se lamentó en Instagram: “Me duele el alma”

Lali Esposito debió viajar a España para terminar de grabar la serie “Sky rojo” a fines de mayo, aprovechando la flexibilización del aislamiento obligatorio por el coronavirus en el país europeo.

La actriz interpretará a Wendy, una prostituta para la que se preparó durante mucho tiempo técnicas del poledance. La dirección de la serie está a cargo de Eduardo Chapero-Jackson y Javier Quintas

Tras llegar a España pasó 15 días aislada y se sumó al set del rodaje en Tenerife completar las escenas que le faltaban. Sin embargo, un rebrote de Covid-19, virus que ya había obligado a dejar inconcluso el rodaje hace unos meses, retrasó las cosas nuevamente.

La actriz compartió una historia donde expresó su dolor por no conocer personalmente a su sobrino

Más allá de su situación laboral, la actriz se mostró triste en una historia que subió a las redes sociales. Su trabajo actual y la cuarentena obligatoria hicieron que se perdiera la chance de ver por primera vez a su sobrino Beltrán y Lali Espósito reflexionó sobre el tema.

“Aún no pude tenerme en mis brazos y me duele el alma. Y te amo tan infinito ya, Beltrán”, escribió la cantante en una foto de su sobrino. Ella se fue a Europa el 30 de mayo y el nene, hijo de su hermano Patricio, nació una semana antes de su viaje. Así y todo la cantante no lo visitó porque cumplió con el confinamiento obligatorio.