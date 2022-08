Lali Espósito mandó al frente a Mau y Ricky en ‘La Voz Argentina’: “Hubo un sonido como de un gas”

Este martes, en las batallas de La Voz Argentina, mientras Soledad Pastorutti les daba la devolución a Nicolás y Thomas, del team Lali Espósito, ocurrió una situación inesperada y graciosa a la vez. Mau y Ricky estaban tentados y la cantante de “Disciplina” los mandó al frente. ¿El motivo? Un ruido escatológico que se llegó a escuchar al aire.

Nicolás Robul y Thomas Spagnol, pertenecientes al team Lali Espósito, cantaron una versión de ‘Me siento mucho mejor’, tema de Gene Clark conocido por la adaptación de Charly García. Luego de que Ricardo Montaner dijera que prefería al segundo, Soledad Pastorutti coincidió con su colega.

Mientras la Sole estaba evaluando, los hermanos Montaner no pudieron contener las carcajadas. “¿De qué se ríen?”, les preguntó Marley sin entender lo que sucedía. “Yo estaba hablando y se reían, no sé de qué”, se quejó Soledad. Y Lali Espósito los mandó al frente.

“Yo sé de qué se ríen. La gente tiene que saber: nosotros tenemos In-ears, así que escuchamos lo mismo que nuestros compañeros, y hubo un sonido como de un gas. Debe haber sido el cuero del sillón de alguno de nosotros y estos dos infantiles se pusieron así”, explicó Lali.

Luego del argumento de la artista, la Sole indagó: “Perdón... ¿y el olor a qué se debe?”. Y rápido, Lali miró a los Montaner y les preguntó: “¿Se cagaron de verdad?”. Los hermanos se defendieron: “¡No, claro que no!”.

Finalmente, entre risas, Ricky manifestó que no pudo contener la risa cuando vio que su hermano también se había quedado pasmado por el ruido. “Les pido perdón, siempre nos reímos en los momentos que no debemos. Fue por esa pendejada, pero sí lo veo a Ricky así, yo no puedo parar”, destacó Mau.

El certamen se encuentra en la etapa de batallas

“Estábamos aquí y en un momento se escucha: ‘Prrrrrr’. Y yo lo único que hago, en mi hermandad, es refugiarme en mi hermano y volteo...Y Mau, hace así (girando el rostro para su lado)”, dijo Ricky. “Son como chicos de secundaria”, los retó el conductor.

Ricardo Montaner se desligó de sus hijos y bromeó: “Mi esposa y yo no permitimos estas cosas”

Luego del episodio del gas, Ricardo Montaner tomó la palabra, en modo irónico. “Marlene y yo no tenemos nada que ver en esto. Ese dinero lo perdimos. Yo no me hago responsable. Que no vayan a decir que así serán los padres. Mi esposa y yo de ninguna manera permitimos estas cosas. Para que se sepa”, señaló Ricardo.