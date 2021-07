“La Voz Argentina”: Un participante fue tendencia por su increíble parecido con Rodrigo Noya

Este lunes en “La Voz Argentina” el primer participante en presentarse fue Juan Portella, quien maravilló no solo a Ricardo Montaner y a Lali Espósito (los únicos miembros del jurado en darse vuelta para intentar unirlo en su team), sino a varios usuarios de Twitter que no dejaron pasar su increíble parecido físico con Rodrigo Noya.

Varios usuarios expresaron comentarios resaltando la similitud del joven con el actor y se vieron comentarios tales como: “Qué hace Rodrigo Noya cantando en #LaVozArgentina ? No era que famosos no podían participar?”, “Que crack Rodrigo Noya en #Lavozargentina no sabia que cantaba”, “¿Rodrigo Noya es Juan Portella o Juan Portella es Rodrigo Noya?”.

Por su parte, Juan se percató de esta comparación y lejos de enojarse, se lo tomó con humor: “Jajajajajajaja lpm Los amo me hicieron tendencia con el nombre de Rodrigo Noya. Rodri si ves esto te amo, hay que hacer un video del reencuentro de tu hermano perdido!”, bromeó Portella.

La Audición de Juan

Oriundo de Salta Capital, Juan Portella aseguró que las redes sociales fueron su vidriera: “En 2013 junto a un amigo subí un video cantando y tuvo mucha repercusión. Desde ese entonces empecé a subir videos a todas las plataformas digitales”. Sobre su jurado favorito expresó que “con cualquiera que se de vuelta soy feliz”.

“Mil horas” de Los Abuelos de la Nada fue su elección musical y con un estilo muy personal, le dio otra impronta al reconocido hit nacional. Por su parte, el jurado integrado por Soledad Pastorutti, Mau & Ricky, Ricardo Montaner y Lali Espósito disfrutaron de esta presentación, pero fueron los dos últimos quienes pulsaron el botón rojo y lucharon por integrar al joven en su team.

“Me encantó tu versión, le pusiste mucha personalidad que es lo que buscamos en este programa. Me encanta tu voz”, expresó la actriz, invitándolo a unirse a su equipo. “Eres un tipo muy original...Ten en cuenta que es mi octava voz y tengo experiencia que otra gente no tiene. Hoy te recomiendo que te lleves por la experiencia”, bromeó Montaner.

“Quiero agradecerles por la oportunidad, esto lo sueño desde chiquito. Admiro lo que haces Lali, pero la verdad es que me voy a quedar con Montaner”, aseguró el salteño de 22 años, lo que provocó la desesperación de la cantante “Me rompiste el corazón”.