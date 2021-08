La Voz Argentina: Soledad Pastorutti reconoció que hay muchos candidatos a quedarse con el gran premio

Luego de que Marley dijera en la gala del domingo que ya es hora de que “La Voz Argentina” tenga como ganadora a una mujer, Soledad Pastorutti fue entrevistada por Radio 10 y tuvo algunos conceptos sobre el programa furor de Telefé.

En comunicación con “Fuerte al medio”, la cantante nacida en Arequito comenzó diciendo: “Si no hubiera sido La Sole, creo que me hubiera anotado en un concurso como La Voz Argentina…Me gusta mucho tener relación con los participantes de, programa, hay mucho talento en el país”, reconoció la jurado y reconoció que prefiere el formato nacional bastante diferente al americano.

Luego la artista remarcó la necesidad que “la gente tiene que entender que los programas de la televisión son eso, programas”, y que “a veces no es que los participantes de La Voz Argentina cantan mal, si no que tenemos que elegir”, dijo sobre las polémicas generadas en las redes sociales en los momentos de eliminación.

“El público tiene que entender que La Voz Argentina es una gran pantalla, te salteas muchos pasos y la gente ya te conoce, más allá de ganar el certamen o no”, comentó la entrevistada.

“Hay muchos posibles ganadores en La Voz Argentina, son todos buenísimos los que quedaron”, dijo y luego con respecto a la final –que será el 5 de septiembre- agregó que “el público cambió mucho este año, tiene la cabeza más abierta, así que vamos a ver quién gana”, cerró.