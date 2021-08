La Voz Argentina: Los seguidores de La Sole lanzaron una teoría que explica por qué lloró anoche

La final de La Voz Argentina está cerca y las emociones están a flor de piel. Eso mostró anoche Soledad Pastorutti al quebrar en llanto al escuchar a uno de los participantes de su equipo, Alex Freidig quien emocionó a la artista con su interpretación y hasta le costó sobreponerse de la situación.

Alex cantó “Zona de promesas” y en el coacheo logró tocar lo más íntimo de La Sole que lloró como nunca lo había hecho desde que comenzó el programa. Incluso, no pudo hablar cuando el cantante finalizó el tema, también conmovido por las lágrimas de la artista.

Foto: captura pantalla

“No te puedo abrazar, pero no se cómo agradecerte este momento”, dijo la jurado con la voz entrecortada. Luego lo felicitó y le pidió disculpas por sus lágrimas: “Me llegas por todos lados (...) Esta canción te queda perfecta”.

“Me emocioné muchísimo, de hecho no pude terminar de cantar porque cuando vi a Sole llorando se me pasaron un montón de cosas por la cabeza”, reveló Alex y resaltó: “Fue hermoso y muy fuerte. Es algo que no voy a olvidar nunca”.

Soledad Pastorutti emocionada con Alex Freidig

En el show en el estudio no fue muy diferente, Soledad volvió a quebrarse con la presentación del “Abel Pintos” de su team, como ella misma lo bautizó.

“¿Qué pasa Soledad?”, le preguntó Marley al verla con los ojos brillosos. “No sé, pero no puedo evitarlo. Él tiene algo muy especial cuando canta, además la canción es hermosa”, agregó.

A las pocas horas, las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido durante el programa La Voz Argentina y los seguidores de la cantante hasta se animaron a conjeturar cuál sería el motivo de la emoción de La Sole.

Algo le pasa a La Sole con esta canción. Me gustaría conocer la historia. — 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 (@soyingridbeck) August 26, 2021

Dijo que cada vez que algo no le sale, vuelve a su pueblo escuchando esta canción y llorando — silvis (@silantonelli) August 26, 2021

Y así, fueron muchos los fans que comentaron y analizaron la situación sobre las emociones y sentimientos que despierta esta bella canción de Gustavo Cerati y que también interpretó y reversionó junto a la gran Mercedes Sosa.