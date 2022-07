La Voz Argentina: las emotivas palabras de Lali Espósito a Salustiano Zavalía, el drag queen que quedó afuera

Este miércoles en La voz Argentina, se dio la batalla del team Lali Espósito entre Salustiano Zavalía y Emilia Solerse. La cantautora terminó decidiéndose por la joven y el locutor y drag queen de Tucumán se fue dejando un mensaje para la comunidad LGBTIQ+, a lo que Lali agregó unas sentidas palabras.

Salustiano y Emilia Soler interpretaron The Shoop Shoop Song de Cher. Ambos artistas se destacaron por tener una impronta muy particular y divertida, pero al final Lali eligió a la sanjuanina como la ganadora de la batalla.

Además de felicitarlos, la coach dejó un mensaje sentido para ambos. “Yo estoy en esta silla nomás porque me dedico a entretener. No es por mi voz, yo no soy eso solamente. He construido con la vida muchas capas mías para llegar a estar en una silla como esta. Es muy genial entretener”, dijo entre lágrimas.

Emilia también se largó a llorar y felicitó a su compañero por “lo que genera en el público”. Luego, Lali le dedicó unas palabras directamente a Zavalía: “Sé que a vos este programa ya te está dando un montón y te va a dar mucho más”.

Salustiano Zavalía y Emilia Soler dieron una divertida interpretación de "The Shoop Shoop Song" en las batallas de "La Voz Argentina" (Captura de pantalla)

“De corazón te deseo lo mejor de lo mejor y contás conmigo para tu carrera, porque vos sos de los artistas que yo sigo, admiro y amo. Te voy a seguir en tu carrera y vas a venir a mis shows a cantar. Quiero compartir con vos porque me pareces inteligentísimo, precioso y talentoso”, agregó.

El sentido mensaje de Salustiano Zavalía en la Voz Argentina

Salustiano se despidió con un mensaje para la comunidad LGBTIQ+: “Comparto mi alegría con todos los artistas que hacen lo que yo hago y que capaz que no llegan hasta acá”, comenzó diciendo.

“Les mando un beso enorme a todos los artistas drags increíbles. La comunidad LGBT no es solamente salir con alguien del mismo sexo, tenemos una historia, tenemos una cultura, tenemos nuestros referentes. A la comunidad LGBT el mundo le debe mucha belleza y grandes artistas”, añadió.

Salustiano eligió al team Lali en las audiciones a ciegas

“Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Esperé toda mi vida para vivir algo así y está sucediendo”. Para concluir con su devolución, Lali agregó: “Qué bueno que sepas aprovechar el momento y decir lo que acabas de decir, porque hay millones de personas viendo del otro lado”.