La Voz Argentina: la pareja de Santiago Borda ahora lo denunció porque asegura que el joven inició la agresión

Hace algunos días, la noticia de la internación por golpes y cortes de Santiago Borda, alertó a los fanáticos del joven participante de “La Voz Argentina” (Telefé) quienes se preocuparon por su salud.

Si bien en un primer momento hablaron de un accidente doméstico, luego se supo que Borda fue atacado por su pareja en medio de un ataque de celos.

A través de las redes sociales, los fanáticos del ciclo le enviaron mensajes de amor y apoyo que Borda luego agradeció en sus plataformas virtuales: “¡Hola! Estoy bien. Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas. Mil gracias. A pesar de la tristeza, la vida con la música es siempre una opción maravillosa”, comentó.

Ahora, en “Intrusos” (América) se supo que la pareja de Santiago realizó una contra demanda y es acusado de lesiones leves.

“El participante había denunciado a su pareja por agresiones y ahora recibió una contra denuncia de su ex pareja por haberlo atacado”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich y luego recordó que el canal de las pelotas no quería que trascendiera el incidente de violencia pero no se pudo evitar.

Para que el tema fuera tratado lo más seriamente posible, el canal puso un abogado para ocuparse del tema.