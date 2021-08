La Voz Argentina: la ex pareja de Santiago Borda rompió el silencio: “Se salió de control de parte de los dos”

En los primeros días de agosto se conoció que Santiago Borda, participante del Team Lali y uno de los favoritos de La Voz Argentina, fue internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Entre Ríos, con politraumatismos. Su padre, Mario Borda, contó en un principio que su hijo había tenido “un accidente doméstico”: “Tuvo un tropezón, se cayó arriba de un vidrio”.

Sin embargo, la verdad había sido otra: fue víctima de una brutal paliza que le propinó su pareja, identificado como E.G. (las siglas del atacante), de 30 años, por “celos”. En medio de un “ataque de celos”, como describió el joven de 19 años a la justicia, su ex novio lo golpeó y lo rasguñó. Y luego de lastimarle la cara, lo dejó encerrado en una habitación. Minutos después regresó y habría intentado abusar de él. Santiago se resistió y E. volvió a irse del lugar.

Santiago Borda pertenece al Team Lali

Según las primeras informaciones, E.G. nació en Corrientes y vivía hace un año y medio con el joven cantante. Se dedica a la contaduría y se llevaba muy bien con la familia de Santiago. Por eso, apenas llegaron al hospital, los familiares de Borda dudaban de que él hubiera sido el atacante. Cuando Santiago intentó escapar por una de las ventanas luego del momento de la agresión, rompió el vidrio y se cortó los dos brazos, heridas que debieron ser suturadas un rato después.

La causa está indicada por “privación ilegítima de la libertad o rapto” y quedó a cargo del fiscal Juan Pablo De Giambattista. Santi fue atendido en la sala de Guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat y hoy ya se encuentra en óptimas condiciones físicas y sigue en carrera en el certamen de música más visto de la televisión argentina.

Santiago Borda participa de La Voz Argentina. (Prensa Telefe).

No obstante, en las últimas horas, quien decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos fue la ex pareja del concursante. A través de sus abogados, Milagros Servin y Diego Mediccis, reveló que también terminó internado por lesiones leves y una herida grave. “Fue una discusión de pareja que se salió de control por parte de los dos. Nuestro defendido estuvo internado 24 horas en el hospital Felipe Heras de Entre Ríos”, revelaron los letrados en diálogo con Gente.

De acuerdo con sus abogados, E.G. sufrió “lesiones leves y una herida grave en la pierna”. “Hay ciertas cosas que se dijeron como la privación de la libertad y demás que no son ciertas”, aclararon y revelaron las razones por las que todavía no quiso denunciar al participante del programa de Telefe. “Él tiene la posibilidad de denunciarlo, pero no quiere por el momento”, señalaron.

Además, concluyeron: “Su deseo es terminar en buenos términos. Él está muy afectado por todo lo que pasó. No tiene antecedentes penales. Es un chico que trabaja y nunca tuvo una situación de violencia durante la convivencia con Santiago ni con parejas anteriores. Queremos que esto termine en un sobreseimiento”.

Por su parte, Brenda Vittori, la abogada de Santiago, había explicado que las lesiones provocadas al concursante de La Voz se originaron en un contexto de violencia. “Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones. Todavía no tenemos la caratula porque es muy reciente. Hay una denuncia que hicimos hoy en el transcurso de la mañana. Calculamos que la fiscal a cargo va a ser Fonseca y que la caratula será ‘lesiones leves’”, dijo.

La abogada había contado que fue el propio Santiago quien pidió mantener este asunto en secreto: “Santiago no quiso contar nada. No está censurado por la producción. Está contenido pero fue una decisión de él, típico de una situación de violencia, en la que se siente culpable y no quiere hacer la denuncia. Pero con el acompañamiento de la familia, logramos que pueda contar hoy a las autoridades lo que pasó”.