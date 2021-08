La Voz Argentina: el posteo de Lali Espósito por la pelea entre Esperanza Careri y Jéssica Amicucci

En la noche del martes, la presentación de la mendocina Esperanza Careri y Jéssica Amicucci en “La Voz Argentina” (Telefé), dejó en evidencia la mala relación de las participantes y la falta de compañerismo en la instancia de “Las batallas” por un lugar en el reality de canto.

En el estudio, el malestar de los jurados se advirtió desde el momento que las jóvenes comenzaron a cantar presentando fallas y errores.

Como el programa ya fue grabado, desde su casa, Lali Espósito siguió la emisión y, en el momento de las acusaciones cruzadas, la protagonista de “Sky Rojo” (Netflix) no dudó en realizar algunos tuits sobre lo que sucedía.

“Se picó. Incómodo, sí. Bueno basta, fuera de joda, feo. Sigamos (varios emojis de corazoncitos rojos) #La Voz Argentina”, fueron los tweets que compartió la rubia en la red del pajarito.

Desde la pantalla, los responsables del team fueron severos en las devoluciones a las participantes y el que comenzó a hablar fue Ricky quien dijo: “Los cuatro dimos vuelta la silla para las dos. Estaban en la cima de los que se puede estar en este programa, es lo máximo que les puso haber pasado. Si hubiesen cantando así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, lanzó.

“De ahora en más, para la persona que se quede, espero que sea un ejemplo de superación. Las amo, pero nos fuimos al caraj… porque estuvo fuera de tono y no pegamos ni en la armonía. Y me parte el corazón porque esta es nuestra batalla estrella”, comentó.

Para finalizar y elegir a Esperanza, Mau agregó: “Yo soy un tipo que me inclino más por el talento, por el tipo de persona que está al frente. Sé que son buenas personas y sé que estamos en un programa donde uno siente que está peleado por su vida en la carrera musical. Hay dos opciones… o uno la pasa mal y se lo toma mal, o uno dice ‘estas con las cartas que me tocaron’. Espero que la persona que se quede, retome y nos lo demuestre con el corazón, que quiere y se merece estar aquí. No nos provoca trabajar con gente que no está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer”.