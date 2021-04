La vida mediática de Antonella Delmonte, la joven de 24 años que se vacunó contra el coronavirus

El nombre de Antonella Belén Delmonte resultaba desconocido para gran parte de la sociedad hasta este martes. Es que la joven de 24 años falsificó documentación y se dio la primera dosis de la Sputnik V , sin formar parte de ninguno de los llamados grupos prioritarios.

Sin embargo, la influencer es conocida en el mundo del espectáculo, ya que fue novia de un ex ganador de “Gran Hermano”: Cristian U.

Antonella Delmonte junto a Cristian U. Foto: Gentileza

Según informa Infobae, el conductor conoció a la joven a mediados del 2019, cuando él se encargaba de organizar fiestas en boliches. Ella había ido a bailar con una amiga y Cristian cayó rendido frente a sus encantos apenas la vio. Así que no tardó en poner en marcha su plan de seducción. Tardó dos semanas en animarse a hablarle de frente.

“Te estoy pensando un montón y quiero saber qué hago con esto”, le dijo. Y Antonella, que evidentemente también estaba enganchada, aceptó comenzar con él una relación formal.

Antonella Delmonte junto a Cristian U. Foto: Gentileza

Pasaron apenas dos meses para que Cristian le propusiera iniciar la convivencia. Es que él estaba residiendo en el sur de la Capital Federal y ella en la zona Oeste del Conurbano, por lo cual cada vez se les dificultaban más los encuentros. Y ambos decidieron apostar a todo, así que ella dejó su domicilio para instalarse en el del ex paseador de perros. El muchacho aprovechó el festejo de su cumpleaños número 39, el 12 de octubre de ese año, para presentar a su novia frente a toda su familia.

La joven de 24 años falsificó documentación y se dio la primera dosis de la Sputnik V. Foto: Gentileza

Sin embargo, la relación no prosperó y ambos se separaron hace ya varios meses. Al enterarse del escándalo que envuelve hoy a Delmonte por ser una de las “vacunadas vip”, Cristian se desligó del asunto. “Yo ya no tengo ni el número de ella. Me peleé hace mucho, ella se puso en pareja y no supe más nada”, le contó a Infobae. Ella, por su parte, evitó contestar los mensajes que le llegaron a sus redes sociales.

Antonella figura en los registros como que fue inoculada por ser “Personal de Salud”, pero su último trabajo en relación de dependencia fue hasta 2019 en una casa de venta de ropa y, hasta el momento, no aparece como empleada de ningún municipio en registros públicos ni tiene actividad comercial o laboral formal.

La joven habría falsificado su declaración jurada. “Simuló ser empleada de un centro de estética y salud ubicado en zona Norte, donde ella reside actualmente”, destacaron. Y explicaron que no es el primer caso que se detecta en el que una persona declara datos falsos para poder acceder a un turno en los vacunatorios.

De acuerdo a su perfil en la red laboral LinkedIn, Delmonte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018. Es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Y se formó como tripulante de cabina de pasajeros en la Escuela Profesional de Aeronavegantes. Tiene más de 11 mil seguidores en Instagram, donde suele postear imágenes modelando, muchas de ellas tomadas por fotógrafos profesionales para agencias conocidas. Y recientemente viajó a Miami, donde disfrutó de una vida social activa.