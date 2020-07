La versión de Viviana Canosa luego del comunicado de Canal Nueve

A través de su cuenta oficial de Twitter, Canal Nueve salió a sentar su posición luego del intercambio de mensajes entre Viviana Canosa y Alberto Fernández.

“Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones”, decía el comunicado.

Luego de esta aclaración quedó sentado que la emisora no recibió ningún llamado del Gobierno Nacional luego de los dichos de la conductora de “Nada Personal”.

Pero más allá de las aclaraciones del Nueve, muchos percibieron que a través de esta comunicación, el canal le soltaba la mano a una de sus figuras.

Sin demora, la ex “Intrusos” aclaró de inmediato su situación laboral: “Quiero dejar en claro, que las presiones que recibí, fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades. Gozo de libertad de expresión”, sostuvo la mujer.

En estos días, Canosa le envió un mensaje al primer mandatario diciendo: “No me moleste más y déjeme trabajar en libertad... Me siento decepcionada por Alberto Fernández, lo consideraba un amigo, será muy difícil recomponer esa relación”, manifestó Canosa.

“Me envió la captura de un tuit rarísimo, y me decía que me cuidara porque me quería mucho y se me podía volver en contra”, contó.