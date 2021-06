La verdad tras el recordado episodio del tortazo de Maru Botana a Marcelo Tinelli

Sucedió hace más de 20 años, pero nadie podrá olvidar nunca la vez en que a Marcelo Tinelli le explotó todo en la cara. A manos de Maru Botana, el episodio se recuerda como la “guerra de tortas” pero la verdad es que nunca fue planeado y más bien su una emboscada de merengue y frutos rojos a la cara del conductor.

Recientemente, todo volvió a relucir cuando el pasado lunes Fátima Florez hizo su imitación de Maru en el episodio de La Academia, provocando la risa del conductor cuando hizo referencia al video del hielo que la chef recientemente publicó en redes. Pero lejos de enojarse, explicó que lo vio como “una muestra de cariño de Marcelo y Fátima”.

“Me encantó y me pareció súper amoroso y divertidísimo; y nos agradecimos por Instagram”, dijo cuando fue consultada en Pampita Online y explicó que Florez es siempre quien la imita. Fue entonces cuando Pampita le recordó el famoso episodio de las tortas y la chef debió reconocer que para Tinelli no fue tan divertido como pareció en cámara.

El enojo de Marcelo Tinelli

Comenzó entonces su relato, cuando apenas era una novata en televisión y se animó a darle con todo al conductor: “El momento del tortazo con Marcelo Tinelli fue buenísimo porque yo acababa de entrar a Telefe y él me había dejado plantada la noche anterior por jugar al yenga con Gerardo Sofovich”, comenzó explicando sobre como todo había sido impulsado por una “venganza”.

“Al día siguiente dije ‘Yo a este le voy a encajar un tortazo’. Entonces fui con la torta, pero él ni se lo esperaba, fue una sorpresa”, recordó, aunque cuando la cámara se apagó el conductor no estaba feliz.

“Se enojó mal, le tuve que pedir disculpas. Yo salía de ahí y todos me decían ‘¿Qué hiciste?’. Y le pedí disculpas, pero después me tuvo dos años medio congelada, me mandaba al doble a hacerme maldades en el canal”, explicó Maru Botana y hasta incitó a la modelo a consultarle a la pareja de Guillermina Valdés sobre el episodio en la próxima gala.