La verdad de por qué Camila Salazar deja el país

El anuncio lo hizo hace algunos meses, pero ahora la decisión es definitiva e incluso ya se animó a poner en venta todas sus cosas. Camila Salazar declaró al mundo que se va, al menos por un tiempo, de Argentina para instalarse junto a su marido en España. Con su pareja desde 2019, el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton, y su perra, Tita, forman un trío que planea una nueva vida en el país Europeo. Pero ahora reveló las verdaderas razones de su retirada.

Camila junto a su marido y su perrito.

“No tengo trabajo, la inflación nos mata a todos y vivimos en estado de alerta por la inseguridad”, explicó la hermana de Luciana Salazar en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.. “Imaginate que tuve que llegar al nivel de vender todas mis cosas por redes sociales porque no tengo red allá... Yo estoy sin laburo, soy psicóloga, y no es que no tengo nada para hacer, pero la situación es muy compleja acá”, dijo. A pesar de que se hizo conocida por su participación en Patito Feo (El Trece) y Combate (El Nueve), hoy Camila dejó la actuación en el pasado y ejerce como psicóloga.

“La realidad es que yo me estoy yendo sin trabajo. Mi marido tiene algo entre manos de lo que no está 100% confirmado. Pero decidimos que pase lo que pase le vamos a dar para adelante”, se sinceró sobre la decisión definitiva que han tomado.

También en diálogo con el programa radial Por si las moscas, su explicación fue más larga: “Acá la inflación nos mata y me di cuenta que no voy a tener hijos porque no los puedo mantener. Y de repente pienso en dar un paseo a la noche pero me da miedo salir porque me van a chorear el celular, o tenemos que subir las ventanillas del auto cuando estamos en el semáforo de noche, vivimos en estado de alerta”.

Su venta masiva de pertenencia y la respuesta a los haters

Hace un tiempo que la ex actriz puso en venta el 98% de sus pertenencias para recaudar dinero. Todo estaba incluido, pero sobre todo fueron aparatos electrónicos, exceptuando la heladera que se la deja a sus padres. Hasta las bicis deciden dejar, aunque “esas a último momento”.

Las publicaciones de las ventas de sus pertenencias personales.