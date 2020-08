La valiente declaración de Mar Tarrés, muy sensual en lencería: “Mientras más me critican más me amo”

Desde hace años, Mar Tarrés lucha para que su mensaje de aceptación y concientización acerca de la talla grande tenga un lugar en los medios de comunicación. De a poco, la humorista ha hecho escuchar su voz, pero aún debe seguir luchando contra los prejuicios que recibe constantemente.

La modelo “plus size” compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 760 mil seguidores, una serie de posteos que invitaron a la reflexión del tema y pusieron foco en los estereotipos que aún predominan, acompañados por dos sensuales fotografías.

“Mientras más me critican más me amo, más me acepto y más me perdono por todos los años en los que creí que sus críticas ‘me definían’”, comenzó diciendo junto a una toma en la que se la ve usando un conjunto de ropa interior de encaje color negro.

La también influencer les dejó una reciente eseñanza a sus seguidores: “Hoy aprendí que ¡LO QUE USTED PIENSE DE MI ES SU PROBLEMA! Una mujer segura sabe quien es realmente y no pierde su tiempo en tirar piedras a cada perro que le ladra, pero por sobre todo ¡sabe LO QUE VALE! ¡Y NO ANDA POR LA VIDA DANDO CUPONES DE DESCUENTOS!”.

En otra publicación decidió escribir un texto basado en su experiencia personal sobre lo que le decía la gente. “Siempre me dijeron que algún día iba a encontrar a alguien que me ame a ‘pesar de mi gordura’. Alguien que iba a poder ver más allá de mis kilos y podría enamorarse de lo que hay dentro de mi”, comenzó.

“PERO, ¡¡ERROR!! Si alguien se enamora de mi también debe enamorarse de mi cuerpo. Porque yo también soy mi cuerpo (no solo lo que llevo dentro). ¿O acaso un cuerpo gordo no puede ser deseado? ¿A dónde está escrito que no podés enamorarte de una gorda? ¿Quién te lo prohíbe?”, se preguntó.

Para cerrar, reflexionó: “Los cuerpos gordos también somos sexys, deseables y excitantes. Solo hay que animarse a probar y ojo que de todo esto no se vuelve, vas a querer más”. Y la evidencia de sus palabras estuvo reflejada en la imagen que las acompañó. Allí se la veía a Mar posando con otra sensual pieza de lencería, con muchas transparencias y encajes en color negro.