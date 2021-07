La Turca quedó varada en Nueva York: “La gente cree que porque estamos afuera somos millonarios”

Ana Laura Nicoletti, más conocida como La Turca, se fue de vacaciones en Nueva York para disfrutar junto a su mamá de un viaje que en su momento había postergado por la situación del Covid. La actriz se vacunó en Mendoza a principios de junio y pudo viajar más tranquila a Estados Unidos.

Ana Laura Nicoletti, La Turca en Estados Unidos con su mamá.

Sin embargo, su disfrute se vio opacado por la situación que no sólo la afectó a ella sino a cientos de argentinos. Como muchos turistas, la Turca quedó varada en Estados Unidos y no puede regresar al país. “Estoy varada en New York, por suerte estamos con una familia que nos ha dado hogar, pero debo esperar por los menos 15 días más para poder regresar”, declaró la actriz.

Ana Laura comentó que la medida tomada por el Gobierno Nacional de restringir el número de ingresos a la Argentina a 600 personas por día le resulta “espantosa”. “Yo solo quiero poder volver a mi país en tiempo y forma y cumpliendo con todos los protocolos. La gente cree que porque estamos afuera somos millonarios y no es así. Hay gente que se ha quedado sin dinero y mucha gente esta durmiendo hace días en el aeropuerto”, confesó.

La Turca insistió en que el momento que esta atravesando es muy injusto: “Somos argentinos que trabajamos y generamos fuentes de trabajo que es solo lo que nos permite viajar”. Y sumó: “Yo amo a mi país y quiero regresar porque es mi lugar y siempre voy a seguir apostando por la Argentina más allá de todo lo que pasa”.

La Turca quedó varada en Nueva York Gentileza

La actriz tenía pasaje de vuelta para el 8 de julio, sin embargo, desde su agencia de viajes le comunicaron que no tiene disponibilidad para poder regresar y no saben cuando lo podrá hacer.

Este viernes, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 6 de agosto inclusive la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con medidas sanitarias para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país, a la vez que amplió a través de una nueva Decisión Administrativa (DA) el cupo de pasajeros argentinos o residentes diarios que podrán ingresar al país por vía aérea.