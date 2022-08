La tremenda foto de la China Suárez dándole la espalda a la cámara para mostrar su trasero

La China Suárez está viviendo un presente lleno de amor junto a sus tres hijos y su novio Rusherking, los rumores de crisis entre ellos quedaron en la nada a pesar de que las historias y mensajes con Joaquín Furriel generan confusión. La historia con Mauro Icardi quedó en el olvido pero una foto volvió a poner a Wanda Nara en su presente.

La novela escandalosa del Wandagate sumó capítulos durante muchos meses y aunque parecería que ya estaba todo terminado, la China compartió una llamativa sesión de fotos que muchos dijeron que estaba dedicada a la mediática y empresaria del mundo de los cosméticos.

La infidelidad del futbolista con la ex de Benjamín Vicuña inundó las redes sociales y los portales de chimento, Suárez se refugió en España y trabajó en Madrid y allí aprovechó para hacerse imágenes provocativas.

La China aparece de espalda, con un jean con tajos en la zona de su trasero y deja ver su piel más íntima.

La China Suárez coquetea con sus fotos en Instagram

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio hizo unas raras tomas en la vía pública en la que luce unas botas con tremendo taco, su campera de la firma Versace y el pantalón llamativo.

Mientras que muchos dicen que es para provocar a Nara dándole la espalda a su reconciliación con Icardi, otros la aplauden por su belleza.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi?

Todos los protagonistas del Wandagate rompieron el silencio tras la aparición del escándalo. La primera fue Wanda Nara con en un largo y elocuente posteo en Instagram donde comentó todo lo que fue sintiendo y cómo enfrentó la situación familiar que puso en jaque mate a su clan.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, inició Wanda.

Y siguió: “Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el”.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, finalizó.

