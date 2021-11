La terrible confesión de La Chabona sobre sus adicciones: “Me drogaba cuando estaba embarazada”

En el marco de su programa “Seres Libres”, Gastón Pauls se dedica a entrevistar a diferentes personalidades que atravesaron en algún momento de su vida situaciones relacionadas al mundo de las adicciones. Esta vez la entrevistada fue María Palacios, conocida como La Chabona, quien se confesó ante el actor.

“Vamos a hablar a cara de perro”, comenzó diciendo la influencer, con su particular manera de hablar y advirtiendo que iba a encarar la entrevista con total honestidad: “Siempre me drogué. Ahora tengo mi guachín y me rescato una banda. Pero siempre me drogué, anduve en la calle, me prostituía para rescatar plata para mi casa, para que no falte nada”, expresó.

Luego a medida que avanzaba la charla relató diversos pasajes de su vida, como el momento en el que perdió un embarazo debido a su estilo de vida: “Quedé embarazada a los 20 años, mi primer guachín que tengo en el cielo. Ojalá que nunca les pase porque lo peor que te puede pasar es perder un hijo. Y me aferré a las drogas, me cortaba, me quise matar, no importaba mi familia. Estaba en consumo mal, todo los días. Ni cabida, no me importaba el techo, yo quería a mi hijo. Le hacía la guerra a mi familia, andaba de cachivache para todos lados, siendo mujer”, sostuvo.

Luego la conversación giró hacia un lado un poco más esperanzador: “Me rescaté cuando nació mi hijo, que tengo ahora. Yo no pasaba cabida al embarazo, yo no quería saber nada con tener otro. Me vivía drogando, fumaba porro, todo”, confesó ante la atenta mirada de Pauls.

La Chabona a punto de dar a luz a su segundo hijo.

Luego, La Chabona aclaró aclaró que pese a sus adicciones durante la etapa de la gestación, el bebé no sufrió ningún problema de salud: “Es hermoso y muy sanito”. Finalmente expresó que está en una buena etapa de su vida y que pudo salir de ese infierno: “Es lo más lindo del mundo, porque la vagancia va y viene, pero a mi hijo lo voy a tener para toda la vida”.