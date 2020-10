La tercera en discordia entre Ximena Capristo y Gustavo Conti sería ¡una mendocina!

El escándalo entre Ximena Capristo y Gustavo Conti sorprendió a todos porque se veía como uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Juariu involucró a Silvina Luna en el asunto y eso enfureció a la ex “Gran hermano” porque dijo que la modelo era su amiga y despotricó a la influencer".

Pero la “inspectora de redes sociales” no se quedó quieta y ahora fue por más al revelar más pistas sobre quién sería la supuesta mujer del chat. “Bueno, la teoría de que Silvina es la tercera en discordia está cancelada porque ya lo negaron. Obvio que todo fue basado en los chats que subió Ximena y fueron solo suposiciones con humor”, soltó Vicky Juariu Braier.

Y más tarde, en las historias de Instagram, publicó que la tercera en discordia sería de Mendoza: “El problema es que no es famosa. Es de Mendoza, géminis y hippie y ahora cambió la foto de perfil. Too late. No quiero decir quién es porque tiene el perfil privado y no es famosa”.

Captura de pantalla

Ella mostró parte de la foto de perfil de la mujer que habría chateado con Conti y la comparó con las imágenes que mostró Ximena, y sumó: “Quiero decir que para tranquilidad de la Luna creo que encontré a la tercera en discordia del tema Capristo/ Conti”.

“Es la misma foto de los chats de Ximena”, señaló en stories.