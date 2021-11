La súplica de Dalma Maradona por el aniversario de la muerte de Diego: “No me inviten, es el peor día de mi vida”

El próximo jueves 25 de noviembre se cumplirá un año de la muerte de Diego Armando Maradona, y muchos fanáticos ya se están preparando para homenajear al Diez. En ese contexto, su hija Dalma acudió a sus redes sociales para suplicar que dejen de invitarla porque no está emocionalmente preparada como para asistir.

“Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre. Yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí, ese día es el peor día de mi vida. Lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido”, explicó Dalma Maradona con total sinceridad.

En ese sentido, la hija de Claudia Villafañe aclaró que si los homenajes se hicieran en los días posteriores al aniversario de la muerte de Diego, ella no tendría problema en formar parte: “Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias”.

¿Qué dijo Dalma Maradona el día del cumpleaños de Diego?

El 30 de octubre pasado, el día en que Maradona hubiese cumplido 61 años, Dalma publicó un desgarrador mensaje para recordarlo. “En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos. ¡Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre!”, relató la hija del astro en sus historias de Instagram.

“Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero qué difícil es no pelearme con La negra para ver quién te saluda primero. ¡Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil… ¡Feliz cumple al cielo! ¡Te extraño y te amo para siempre!”, finalizó en su emotivo mensaje, que fue acompañado por una foto con Pelusa, su hermana Gianinna y su sobrino Benjamín Agüero.