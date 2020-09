La sorpresiva revelación de Dominique Metzger por un mensaje que le mandó Elsa Serrano

Este jueves en el programa “Nuestra Tarde” (TN), Dominique Metzger reveló que Elsa Serrano le había enviado un mensaje en estos días pero que ella se demoró y nunca llegó a contestarle.

Metzger relató que la diseñadora le había escrito por Whatsapp y que si bien no se conocían personalmente, Serrano quería comunicarse con ella para felicitarla por su trabajo.

“Me dijo cosas no solo lindas, muy hermosas: que nos miraba a la tarde, que estaba siempre prendida al programa de radio que hago a la noche y que le gustaba la energía. Este mensaje me llegó cuando estaba manejando. En el peaje lo miré y dije ‘después contesto’. Tengo una cuestión que creo que voy a tener que empezar a trabajar. Pasó en la vorágine y lo dejé”, empezó contando Metzger.

“No le contesté a algo hermoso que me había puesto y ahora pienso que es tarde, porque no se lo puedo decir personalmente. Me emociona que una mujer tan especial haya tenido la delicadeza de buscar mi número y escribirme con tanto amor. Quiero hablar de esto porque uno, a veces, dedica tiempo a cosas que no son relevantes y deja de lado otras, como esta que hice yo”, dijo la periodista.

“Quiero pedirle disculpas a las hijas, a la familia. Evidentemente esto me hace pensar que hay que darle lugar a lo importante. Creo que la pandemia también nos pone en eje para eso”, dijo Dominique muy sensibilizada y agregó: “Fallé y a veces no hay tiempo, porque ella ya no está. Este es mi aprendizaje: uno tiene que estar más presente y cuando recibe algo lindo no dejarlo para más adelante. Ahora yo ya no lo puedo hacer”.