La sorpresiva respuesta de Nati Jota al ser consultada por los mensajes espirituales de Ivana Nadal

Hace algunos días Nati Jota quedó envuelta en un triángulo amoroso entre su ex pareja e Ivana Nadal.

Este fin de semana en el debut de El Show de los Escandalones de Rodrigo Lussich, la influencer habló de los mensajes espirituales de la modelo que había empezado un romance con Bruno Siri.

En un momento del ciclo, la producción le dedicó un informe entero a la faceta espiritual de la modelo de quien incluso se sospecha que tiene relación con algún tipo de secta.

“Para terminar con las postales del Covid, la pastora Ivana Nadal. Pocas veces tiene un programa la característica de que una de sus panelistas esté emputecida con una persona que está en el mundo del espectáculo”, dijo Lussich.

“Escuchame una cosa, Nati, vos que la conociste, que fueron amigas: ¿Siempre fue de decir tantas boludeces? ¿O ahora que parece que la captó una secta?”, preguntó el conductor.

Para sorpresa de muchos, la panelista respondió: “Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta ‘espiritualidad’ la adoptó en este último tiempo, durante la cuarentena”.

“Pero yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de orto. Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, agregó.