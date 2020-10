La sorpresiva declaración de amor de Rocío Marengo a Marley

Este domingo el programa de Marley en Telefé tuvo, además de una entrevista especial con Santiago del Moro y el jurado de Master Chef celebrities la presencia de Rocío Marengo que lo esperaba en la casa del conductor en compañía del pequeño Mirko.

Conocida en los medios cuando se relacionó, hace años con Marley, Marengo supo ganarse su espacio con un personaje atrevido y hasta un poco infantil. Con el paso del tiempo la joven se hizo popular en Chile y este fin de semana sorprendió a su “ex amor” con un regalo que guardó fruto de la relación entre ambos.

Marley y Rocío tienen en la actualidad una excelente relación de amigos y luego de 20 años que fueron novios, ambos lo recuerdan de manera divertida y relajada.

En el comienzo de “Por el Mundo en Casa” (Telefé) la invitada mostró una revista en donde se daba la primicia de la relación entre ambos, pero lo que más sorprendió al conductor fue cuando la rubia le contó que guardó un regalo muy especial.

“Hace 20 años que aclaramos este romance. Siento que me negás, no sé por qué. Quiero que demos detalles”, le dijo Marengo divertida a Marley mientras hojeaban las revistas que anunciaban su amor. Fue en ese momento cuando Rocío se animó a contarle qué fue lo que guardó de su “ex novio” durante todos estos años: “No quiero quedar como cursi pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta”, dijo Rocío dejando sin palabras al conductor.