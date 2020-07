La sorpresiva confesión de Jimena Barón sobre su relación con Daniel Osvaldo

Luego de que el 24 de mayo Jimena Barón decidiera quedarse a pasar la cuarentena en la casa de Daniel Osvaldo junto a su hijo en común Morrison, los rumores hablaron de reconciliación pero la cantante no quiso dar muchos detalles de la situación.

Fanática de las redes sociales, la actriz alimentó las versiones de romance con historias desopilantes de seducción y doble sentido en donde los protagonista, Mabel y Roberto -Barón y Osvaldo respectivamente- se animaban a jugar sin problema.

Más allá de la seducción constante entre ambos, La Cobra nunca se refirió ni blanqueó el tema, pero este domingo en “Por el Mundo en Casa” (Telefé) Marley compartió sus viajes con la actriz y en una conversación la cantante dijo: “Estoy en la casa de Robert... si. Estamos intentando madurar con 33 yo y los 34 de él. Es un momento único en el mundo, una especia de paréntesis que nos frena a todos. Era un lindo regalo para el enano y después lo fue para nosotros también, reencontrándonos desde otro lugar y en otro momento de la vida. Estamos sanando muchas cosas y mostrándole a Momo otro capítulo como papás”, dijo Barón.

La actriz reconoció que le hace muy bien compartir la cuarentena porque en su departamento estaba muy triste y deprimida pero entiende perfectamente que su traslado junto a su ex fue muy sorpresivo para muchos, especialmente para sus fans que la acompañaron en un momento difícil de su separación del futbolista: “Fue algo sorpresivo para mí también así que entiendo la sorpresa de todo el mundo”.

Marley aprovechó y le preguntó a su invitada si el encuentro sirvió para saldar problemas del pasado: “Sí, bastante. Cada tanto salta algo pero hemos tenido charlas profundas con vino de por medio”.

Luego enfrentó las críticas que recibió por estar en la casa de su ex y dijo: “Él me gastó un día que hice unos ñoquis, lo subí a las redes y me gastó el país. Me lo merezco un poco pero bueno, la verdad es que no me importa nada”.