La sobrina de Ricardo Fort apuntó contra Morena Rial: “Ojalá haga ejercicio”

Hace unos días Morena Rial dejó Córdoba Capital, donde se instaló hace varios meses, para pasar unas semanas en Buenos Aires, con el objetivo de realizarse algunas cirugías estéticas y así, sentirse más segura con la imagen que le devuelve el espejo.

“Me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo”, enumeró la mediática y explicó que recién en noviembre terminará de hacerse todos los retoques que quiere.

Y ante la pregunta de uno de sus seguidores, que quería saber si se sometió a una liposucción, precisó: “Me hice más de lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastía y un par de cosas más. Una abdominoplastía es cuando te cortan y te abren, así que la lipo no creo que sea tan dolorosa”.

Las declaraciones de la hija de Jorge Rial se replicaron en varios portales de noticias y mucha gente se manifestó tanto a favor como en contra de la joven de 22. Pero lo que más sorprendió es que Macarena Fort, sobrina de Ricardo Fort e hija de Eduardo, la actual pareja de Rocío Marengo, se metió de lleno en el debate.

El mensaje de Macarena Fort a Morena Rial.

“Ojalá haga ejercicio además de cirugías estéticas, creo que primero se tendría que probar por el lado del gimnasio pero no la conozco, no sé si lo hizo”, empezó la adolescente. Y continuó: “Pero sí es importante que sepa que las cirugías estéticas para reducción no son efectivas si no se acompañan de ejercicio o buena alimentación. Es cirugía, no magia. Si no te cuidas vuelve a aparecer”. Teniendo en cuenta cómo es Morena, más temprano que tarde saldrá a responderle.