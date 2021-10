La sensual foto de Nazarena Vélez en ropa interior donde expuso todas sus “imperfecciones”: “Es mi cuerpo”

Nazarena Vélez es de las famosas que suelen mostrarse cien por ciento auténticas a través de las redes sociales, sin tanto filtro ni aparentar una vida perfecta.

Así, la mamá de Barbie Vélez compartió con sus casi dos millones de seguidores una foto en ropa interior y al natural, que acompañó con una importante reflexión sobre su cuerpo y la autoaceptación.

“Acá, con mis 47, mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata #siemprevaga”, expresó la productora teatral, sincera.

Naza al natural.

“Estamos en octubre y veo cómo arrancó la carrera para ‘llegar bien’ al verano. Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero ODIO cuando eso se convierte en una obsesión y en lo ÚNICO que importa, porque me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida”, recordó sobre su adicción a las anfetaminas para verse delgada.

En ese sentido, Nazarena aseguró: “Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo y no lo amo, pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz.

“¿Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? ¿Te cuidás? Pero fundamentalmente, ¿te querés? ¡Ojalá que sí! La sororidad y empatía empieza con nosotras mismas. Cuidate y querete mucho”, concluyó Vélez en su posteo de Instagram, donde sus seguidores le agradecieron por sus palabras.

Una diosa que se anima a todo.

Nazarena Vélez contó por primera vez porqué se separó del papá de Barbie

Los seguidores de la mediática le preguntaron por qué motivo se había separado de Alejandro Pucheta, el papá de su hija Barbie. “¿Infidelidad o falta de amor?”, fue la duda más recurrente, y Nazarena no esquivó la consulta. “La realidad es que ninguna de las dos cosas. Yo simplemente no tuve ganas de remarla... éramos muy chicos. Imagínense que si soy así de impulsiva a los 47 años, lo que era a los 19... fue más que nada por eso”, reconoció.