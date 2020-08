La respuesta sin filtro de Mariano Martínez a los que critican sus videos de TikTok

Recientemente separado de Camila Cavallo, Mariano Martínez comenzó a vivir la vida de soltero que, al parecer, extrañaba y, conjuntamente en sus redes sociales comenzó a postear fotos con poca ropa, a usar un skate y a stalker a influencers extranjeras.

Más allá de la exposición virtual, el actor no salió a dar declaraciones de temas generales ni mucho menos los relacionados con su corazón.

Esta semana y como una “salida virtual” Martínez charló con Estelita en el programa que Jey Mamonn tiene en América y dijo todo lo que se le ocurrió.

La rubia conductora comenzó diciendo: “Tu TikTok despierta de todo”, le dijo a Mariano, quien respondió: “No lo entiendo, no sé por qué tanta polémica. Yo no me hago tantas preguntas, hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me cago de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé”, dijo un poco molesto.

Luego la charla continuó hasta que, en el final de programa Estelita cantó una canción hecha para el invitado y en donde la letra le pedía a Martínez que deje de usar TikTok.

Finalizada la canción el actor agradeció y dijo: “Está muy bien la música y la melodía, pero con la letra, al final, la cagaste, Estelita. Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante la cho…, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?”, finalizó Mariano Martínez con un poco de humor y también hartazgo.