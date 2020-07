La reacción de Jesica Cirio ante las burlas por su rotundo cambio físico

Jesica Cirio está feliz ya que su marido, Martín Insaurralde está recuperado de coronavirus y en casa. Por este motivo y su carrera artística, estuvo como invitada en “Pampita Online” y conversó de todo con su colega.

En medio de la charla con Pampita y las panelitas del ciclo, le consultaron qué sintió cuando los usuarios de las redes se burlaron de su “imagen” en el video que ella misma publicó para anunciar que era negativa de COVID-19.

Un tanto incómoda, Cirio aclaró que en ese momento no vio los chistes ni críticas y sumó: “Me enteré después. No me metía a Instagram, no miraba los mensajes. Tengo gente que se encarga de manejar mis redes”.

“Muchos pueden no estar de acuerdo con mi imagen, pero mucho no me interesa”, dijo la conductora de “La peña de morfi” quien tildó a los haters de “trolls”. A lo que agregó: “Por el contexto, hay muchos dando vueltas. Estoy acostumbrada a recibir ese tipo de cosas. Cuando nos pusimos a chequear las cuentas de Twitter, el 95 por ciento eran de usuarios que no tenían más de 15 o 20 seguidores... Y las que llegan a 50, también son de trolls”.

Antes de cerrar el tema, Jesica confió que las críticas no le molestan y que ella está “súper feliz” por cómo luce. Además, reflexionó en sus redes: