La reacción de Dalma Maradona tras las viralización del audio de Diego: “Sigan operando como quieran”

Dalma Maradona le dedicó un fuerte mensaje a Jorge Rial luego de que el conductor de Intrusos en el Espectáculo diera a conocer un audio de Diego Maradona donde hablaba de su ausencia en el casamiento de su hija.

Se trata de un mensaje de audio que iba dirigido al abogado del Diez, Matías Morla. “Confirmado, Mati, no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre”, decía Maradona en aquel momento.

Momentos después, Dalma recurrió a sus redes sociales para referirse al tema y despacharse con el conductor del programa de chimentos.

“¡Un aplauso para Jorge Rial poniendo audios viejos solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran”, escribió en Twitter.

“¡Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara. Nunca lo filmé ni le publiqué un audio”, cerró.