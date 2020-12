La reacción de Carmen Barbieri al escuchar el audio de Fede Bal al Polaco: “¡Salió al padre! No salió a mi”

Carmen Barbieri se sorprendió al escuchar el polémico audio que su hijo Federico Bal le había enviado a El Polaco por una fiesta que hizo en su casa y que habría derivado en la separación del cantante y Barby Silenzi y también en la pareja de Bal.

“¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No vamos a tener problemas ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un búnker… Y las chicas que vienen… Ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un huevo. Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas”, decía Bal en el audio que Barbieri escuchó en vivo.

“Uh... No lo había escuchado. ¿Quién viralizó ese audio? Yo no sabía nada. Lo juro por mi mamá y mi papá. Es un error el audio. Y me hace quedar como una mentirosa, yo dije que era un asado con amigos que había terminado a las 9 de la noche”, se sorprendió Carmen.

“¿Qué son cositas? ¡Dios mío! Yo pensé que había cambiado Federico. ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! A mí no salió”, agregó Carmen.

“Fede me contó que Sofía (Aldrey, novia de Bal) no estuvo en la fiesta. Sofía lo deja ser libre. Esto es lo bueno que tiene esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis. No sé si están en crisis. Es más, tengo acá el regalo de Sofi de Navidad. Tenían pensado ir a pasar Año Nuevo a Mar del Plata”, cerró.