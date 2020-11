“La previa del Cantando” dio inicio y solo podía verse a Lizardo Ponce solo frente a la pantalla. Con la ausencia de su conductora, el influencer tuvo que dar explicaciones a los televidentes para descartar cualquier suposición de pelea o motivos internos. La verdadera razón que mantuvo lejos a Lourdes Sánchez era médica.

Ponce explicó que su compañera tuvo que someterse a una intervención quirúrgica a causa de una prótesis que se movió de lugar. “Esta todo bien. Se me había salido una prótesis de lugar y estaba rota”, explicó Sánchez. “Cuando me acostaba, (la prótesis) se iba al omoplato más o menos y a la noche me dolía”.

Afortunadamente, la ex bailarina explicó que este tipo de operación no era peligrosa y dio las razones del desplazamiento que le causaba dolor: “Tuve una pequeña intervención quirúrgica por un problema que tuve en una de mis prótesis mamarias asi que no fui a La Previa, mañana no voy a ir, quizás el lunes tampoco”.

“Quiero decir que salió todo bien, estoy perfecta gracias a Dios. Manu, mi doctor, me cuidó un montón y salió todo perfecto. Lo que sí tengo que cuidarme y quedarme en casita, quieta. Quizás ya me reincorpore la semana que viene. No es nada de Covid”, explicó entre risas a sus seguidores a través de sus redes.