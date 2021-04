¡La que faltaba! La ex de Daniel Osvaldo realizó fuertes declaraciones sobre la relación con el ex futbolista

Hace algunos días Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su relación con un viaje al sur argentino adonde el ex de Jimena Barón tenía programada una gira.

A través de posteos similares en las redes, la pareja confirmó la relación que, según algunos, viene de años y los protagonistas no se animaban a confesar.

Redes de Daniel Osvaldo

Ahora la que habló del líder de la banda “Barrio Viejo” fue Coty de Palma, ex pareja de Osvaldo quien fue contactada por el programa del Nueva “Hay que Ver”:

En un audio que viralizó Fernanda Iglesias, Coty comentó que “no le interesa en los más mínimo dar detalles de su relación…Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido. Tampoco quiero hablar de una persona que no está, no me gustan esas cosas honestamente”, dijo la rubia.

Pero luego a pesar de su hermetismo comentó: “Hubo temas de pareja, como en cualquier pareja. Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que obviamente lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo” dijo Coty y luego agregó: “No hubo terceros. Esta situación de Dani que están hablando, no tiene nada que ver conmigo. Respeto demasiado a Dani y a su familia como para salir a generar cosas raras”, comentó.

Luego Fernanda Iglesias comentó que intentó sacarle más información a De Palma: “Ella debe ser una piba buena, sana y respetuosa por las cosas que me dice. Yo le pregunté si había pasado algo y ella me contestó: ‘Sí, pasaron mil cosas: algunas muy feas y otras no tanto, pero mejor mantenerlas en privado’”, dijo la panelista y agregó: “Yo le insistí y ella me reconoció que hubo cosas ‘muy feas y también muy lindas, uno elige con cuales quedarse. Dejémoslo ahí. Hubo mucho, mucho amor, pero ideas distintas de lo que es una relación sana, así que no pudo ser’”.