La provocadora imitación de Agustín Sierra al escandaloso debut de Alex Caniggia

Con la explosiva entrada de Alex Caniggia, el Cantando 2020 se ha rejuvenecido, y muchos participantes se han tenido que subir rápidamente al carro para no quedar fuera del show. El mediático viene con todo, y desde que pisó la pista vino luciendo “parrilla” nueva, y una voz de mando para todo el estudio. “¡Que aparato ni aparato! ¡Llego el puto amo!”

Incluso la actitud altanera le sobraba para “tener todo lo necesario para estar en el escenario”, como le dijera Karina La Princesita, aunque después aclarara que le falta la voz. Su entrada le dio incluso sobrenombre de parte de los conductores, que lo apodaron “la nueva Esmeralda Mitre”.

Entre tanto alarde, el hermano de Charlotte no dejó de nombrar las marcas que cargaba encima. En ese momento gritó a la producción: “¿Cuál es el cámara? ¡Enfócate, pana! Mira los lentes. ¡Versace!”.

Ayer, Agustín Sierra aprovechó su presentación para tirar una indirecta a Caniggia de una forma muy divertida. Lookeado y hasta con moto en el estudio, Sofi Morando y Laurita Fernández le reclamaban su “actitud de Maluma”. El cantante les explicaba que todo era un acting, un personaje armado para su papel dentro del Cantando. Queriendo demostrar su alma de “pibe de barrio” y en el medio de una entretenida discusión sobre lo que era “banana” o no, el cantante sacó unos anteojos y dijo para la cámara:

“No me los quise poner antes para no parecer un banana. ¿Le puedo pedir al dire, papucho, si me enfocás? Estos no son Versace, bro. No son Versace”, dijo el “Cachete” haciendo reír a Ángel de Brito.